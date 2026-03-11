В Рязанской области приняли решение реорганизовать две школы

Речь идет об ОГБОУ «Школа № 10», расположенном в Рязани на улице Ленина, 29, и ОГБОУ «Мосоловская школа-интернат» Шиловского района. Согласно документу, Мосоловскую школу-интернат присоединят к школе № 10. Цели деятельности учреждений не изменятся. После реорганизации школа № 10 станет правопреемником Мосоловской школы-интерната. По данным из открытых источников, в школах обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья — с проблемами устной и письменной речи. Ранее в Рязанской области реорганизовали два спортивных учреждения для повышения эффективности использования госресурсов.

