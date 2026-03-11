В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом
На прошлой неделе в регионе зарегистрировано 10 случаев COVID-19. Ранее фиксировалось 4 случая заболевания. Напомним, в регионе также выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.
В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
