В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом

На прошлой неделе в регионе зарегистрировано 10 случаев COVID-19. Ранее фиксировалось 4 случая заболевания. Напомним, в регионе также выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.