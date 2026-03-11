В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Со 2 по 8 марта количество заболевших ОРВИ и гриппом в регионе составило 5943 человека, что выше уровня предыдущей недели на 3,4%. Отмечается, что среди заболевших жители областного центра составляют 77%.