В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Со 2 по 8 марта количество заболевших ОРВИ и гриппом в регионе составило 5943 человека, что выше уровня предыдущей недели на 3,4%. Отмечается, что среди заболевших жители областного центра составляют 77%.
В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
