В Рязанской области восстановят четыре тысячи га лесного массива

В Рязанской области восстановят четыре тысячи га лесного массива в 2026 году. Об этом стало известно на заседании областного правительства 11 марта. Как сообщил министр природопользования и экологии Александр Новиков, в 2025 году задачи по лесовосстановлению были перевыполнены — работы провели на 105% от плана. В 2026 году темпы лесовосстановления планируется увеличить. По словам Новикова, для высадки подготовили четыре миллиона сеянцев сосны обыкновенной — этого количества больше, чем требуется Рязанской области.

Ранее сообщалось, что в конце января в Рязанской области начнется заготовка семян.