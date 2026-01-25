В 2026 году в Рязанской области восстановят 3,8 тысяч га леса

Работы планируют провести на территории площадью 3 811 га, из них 1 121,4 га будет отведено под искусственное лесовосстановление. В конце января в Рязанской области начнется заготовка семян. Ее проведут арендаторы лесных участков. В этом году планируется заготовить 80 кг семян основных лесообразующих пород. Кроме того, в регионе сформирован запас семян в объеме 296 кг, из которых 180 кг составляют страховой фонд. Отмечается, что они сертифицированы и предназначены для посева в лесных питомниках области.

