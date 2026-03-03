В Рязанской области с 15 марта начнут ремонт дорог горячей смесью

В Рязанской области выполнили ямочный ремонт на площади более 1700 м². Об этом 3 марта на заседании регионального правительства сообщила министр транспорта Антонина Черских. На заседании отметили, что от рязанских водителей регулярно поступают жалобы об ухудшении качества дорог в области. Черских отчиталась, что работы проводили на трассах Рязань-Ряжск, Шацк-Касимов и на мостах через Трубеж и Оку. Она также рассказала, что для приготовления смеси в регионе используют 26 мобильных установок. По ее словам, с 15 марта подрядчики планируют запустить асфальтобетонные заводы и при благоприятной погоде перейти на ремонт горячей смесью.

В Рязанской области выполнили ямочный ремонт на площади более 1700 м². Об этом 3 марта на заседании регионального правительства сообщила министр транспорта Антонина Черских.

На заседании отметили, что от рязанских водителей регулярно поступают жалобы об ухудшении качества дорог в области. Черских отчиталась, что работы проводили на трассах Рязань-Ряжск, Шацк-Касимов и на мостах через Трубеж и Оку.

Она также рассказала, что для приготовления смеси в регионе используют 26 мобильных установок. По ее словам, с 15 марта подрядчики планируют запустить асфальтобетонные заводы и при благоприятной погоде перейти на ремонт горячей смесью.

Напомним, жалобы на ямы на дорогах после оттепели поступали с Солотчинского моста и Северной окружной.