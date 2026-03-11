Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом «Рязань-Касимов»

По словам очевидцев, авария с участием рейсового автобуса и легковушки произошла 10 марта. Отмечается, что в машине находились четыре курсанта, три из которых пострадали. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Позже в ГАИ опровергли информацию о пострадавших в аварии.

Фото: «Рязань. Происшествия».