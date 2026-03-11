Информация о пострадавших в ДТП с автобусом «Рязань-Касимов» не подтвердилась

По данным ГАИ, пострадавших в аварии не зарегистрировано. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Ранее очевидцы сообщали, что ДТП произошло 10 марта. Говорилось, что в автобусе якобы находились четыре курсанта.

Информация о пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом «Рязань-Касимов» не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

По данным ведомства, пострадавших в аварии не зарегистрировано. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее очевидцы сообщали, что ДТП произошло 10 марта. Говорилось, что в автобусе якобы находились четыре курсанта.