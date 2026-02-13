Рязань
Спортшколу «Капитан» в Рязани объединят с Областным центром спортподготовки

Областной Центр спортивной подготовки объединят со спортивной школой «Капитан» для повышения эффективности использования госресурсов. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Отмечается, что цели деятельности учреждений планируется сохранить. Спортсмены и тренеры продолжат работать в прежнем режиме. Целями остается подготовка резерва и сборных команд региона.

После реорганизации школа «Капитан» станет правопреемником центра, а министерство спорта продолжит курировать объединенную организацию.

Фото: минспорта Рязанской области.