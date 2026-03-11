На следующей неделе в Рязанскую область придет «стремительное» потепление

Согласно прогнозу, на следующей неделе в Рязанской, Нижегородской, Владимирской, Костромской, Ивановской, Кировской, Пензенской, Ульяновской областях, Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае ожидается стремительное потепление от +7°C до +14°C. Синоптики отмечают, что из-за стремительного потепления в этих регионах может начаться масштабное половодье. Ранее эксперты предупреждали о рисках экстремального половодья в Рязанской области.