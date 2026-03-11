Малков призвал усилить работу с подростками, чтобы те не выходили на тонкий лед

«В Московской области погибло трое подростков, вышли 8 марта на лед и провалились. Весна, лед становится тоньше, реки начинают вскрываться, выходить на них опасно. Работу надо усилить, особенно по линии молодежи, чтобы такие трагедии у нас не повторились», — сказал глава региона. Ранее рязанцам напомнили об опасности выхода на тонкий весенний лед.

Губернатор Павел Малков призвал усилить работу с подростками, чтобы те не выходили на весенний лед. Тему затронули на заседании правительства Рязанской области 11 марта.

