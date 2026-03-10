Рязанцам напомнили об опасности выхода на тонкий лед

Отмечается, что выходить на лед весной опасно. Даже в случае, если он визуально кажется крепким. По данным ведомства, подо льдом могут быть промоины, которые не сразу заметны. Кроме того, опасны участки у берегов, в районе стоков и сильного течения. Цвет также имеет значение. Надежным можно считать лед с зеленоватым или синеватым оттенком без снега, уточнили в МЧС. Безопасная толщина считается от семи сантиметров и больше. Однако весной даже толстый лед может рассыпаться под ногами и потянуть на дно.

