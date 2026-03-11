79 километров дорог отремонтируют в Рязанской области в 2026 году

На заседании правительства Рязанской области 11 марта сообщили о планах по обновлению дорожной инфраструктуры в 2026 году. Информацию предоставила министр транспорта и автомобильных дорог региона Антонина Черских. По ее данным, на улицах Рязани нанесут новую дорожную разметку, установят светофор на пересечении улицы Мервинской и 7-го Мервинского проезда, оборудуют 25 пешеходных переходов, а также смонтируют 21 обзорную камеру и 29 детекторов транспорта. По словам Черских, на ремонт дорог муниципалитетам направят субсидии в размере 2,4 миллиарда рублей.

Также запланирован ремонт пяти участков общей протяженностью 8,4 километра к сельхоз предприятиям региона. Контракты по двум из них подпишут до 16 марта, по остальным трем — до 10 мая, подчеркнула министр.

Капитальный ремонт ждет 88 объектов (71 километр дорог). Десять контрактов уже заключены, остальные планируют подписать до конца весны. В числе приоритетных объектов — улица Магаданская в селе Сушки Спасского округа, улица Заводская в поселке Александро-Невский и улица Пименова в поселке Ермишь.