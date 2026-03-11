Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
Птн, 13
ЦБ USD 78.74 -0.41 11/03
ЦБ EUR 91.9 0.06 11/03
Нал. USD 79.75 / 79.00 11/03 15:55
Нал. EUR 92.00 / 92.47 11/03 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
3 часа назад
148
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
5 часов назад
156
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 547
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 299
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
79 километров дорог отремонтируют в Рязанской области в 2026 году
На заседании правительства Рязанской области 11 марта сообщили о планах по обновлению дорожной инфраструктуры в 2026 году. Информацию предоставила министр транспорта и автомобильных дорог региона Антонина Черских. По ее данным, на улицах Рязани нанесут новую дорожную разметку, установят светофор на пересечении улицы Мервинской и 7-го Мервинского проезда, оборудуют 25 пешеходных переходов, а также смонтируют 21 обзорную камеру и 29 детекторов транспорта. По словам Черских, на ремонт дорог муниципалитетам направят субсидии в размере 2,4 миллиарда рублей.

На заседании правительства Рязанской области 11 марта сообщили о планах по обновлению дорожной инфраструктуры в 2026 году. Информацию предоставила министр транспорта и автомобильных дорог региона Антонина Черских.

По ее данным, на улицах Рязани нанесут новую дорожную разметку, установят светофор на пересечении улицы Мервинской и 7-го Мервинского проезда, оборудуют 25 пешеходных переходов, а также смонтируют 21 обзорную камеру и 29 детекторов транспорта.

По словам Черских, на ремонт дорог муниципалитетам направят субсидии в размере 2,4 миллиарда рублей.

Также запланирован ремонт пяти участков общей протяженностью 8,4 километра к сельхоз предприятиям региона. Контракты по двум из них подпишут до 16 марта, по остальным трем — до 10 мая, подчеркнула министр.

Капитальный ремонт ждет 88 объектов (71 километр дорог). Десять контрактов уже заключены, остальные планируют подписать до конца весны. В числе приоритетных объектов — улица Магаданская в селе Сушки Спасского округа, улица Заводская в поселке Александро-Невский и улица Пименова в поселке Ермишь.