Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 400
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 210
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
789
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 117
В Роспотребнадзоре прокомментировали возможное нашествие клещей и комаров
Как заявили в Роспотребнадзоре, снежная и холодная зима не гарантирует нашествия комаров и клещей. Уточняется, что решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны. Ранее энтомологи прогнозировали повышенную активность комаров и клещей этой весной из-за снежной и холодной зимы.

В Роспотребнадзоре прокомментировали возможное нашествие клещей и комаров. Об этом 10 марта сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили в Роспотребнадзоре, снежная и холодная зима не гарантирует нашествия комаров и клещей. Уточняется, что решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны.

«Так, затяжная и холодная весна может привести к смещению сроков активизации клещей на более поздние периоды. Быстрое пересыхание временных водоемов, которые необходимы для развития личинок комаров, также может прервать их жизненный цикл, снизив ожидаемый прирост популяции.

Наиболее благоприятные условия для формирования массовой ранней популяции комаров и досрочного выхода клещей складываются при теплой и влажной весне. Для комаров решающее значение имеют погодные условия в мае и начале июня, в то время как клещи к этому более устойчивы», — отметили в ведомстве.

Ранее энтомологи прогнозировали SHOT повышенную активность комаров и клещей этой весной из-за снежной и холодной зимы.