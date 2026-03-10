В Роспотребнадзоре прокомментировали возможное нашествие клещей и комаров

Как заявили в Роспотребнадзоре, снежная и холодная зима не гарантирует нашествия комаров и клещей. Уточняется, что решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны. Ранее энтомологи прогнозировали повышенную активность комаров и клещей этой весной из-за снежной и холодной зимы.

В Роспотребнадзоре прокомментировали возможное нашествие клещей и комаров. Об этом 10 марта сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили в Роспотребнадзоре, снежная и холодная зима не гарантирует нашествия комаров и клещей. Уточняется, что решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны.

«Так, затяжная и холодная весна может привести к смещению сроков активизации клещей на более поздние периоды. Быстрое пересыхание временных водоемов, которые необходимы для развития личинок комаров, также может прервать их жизненный цикл, снизив ожидаемый прирост популяции.

Наиболее благоприятные условия для формирования массовой ранней популяции комаров и досрочного выхода клещей складываются при теплой и влажной весне. Для комаров решающее значение имеют погодные условия в мае и начале июня, в то время как клещи к этому более устойчивы», — отметили в ведомстве.

Ранее энтомологи прогнозировали SHOT повышенную активность комаров и клещей этой весной из-за снежной и холодной зимы.