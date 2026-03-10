Энтомологи: россиян ждет повышенное нашествие комаров этой весной

Энтомологи прогнозируют повышенную активность кровососущих насекомых из-за снежной и холодной зимы. Погодные условия благоприятствуют развитию всех этапов их жизни. Таяние снега вызовет рост популяции комаров и клещей. При этом змеи и летучие мыши останутся неактивными.