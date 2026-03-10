Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Рязани

Авария случилась вечером 9 марта вблизи дома № 50 на улице Верхняя. 18-летняя местная жительница, управляя автомобилем KIA Rio, столкнулась с автомобилем Renault Logan, под управлением 25-летнего рязанца. Пострадали водитель Renault, а также два пассажира KIA — 18-летние жители Рязани. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

