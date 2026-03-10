В Рязани произошло лобовое ДТП
По словам очевидцев, на улице Зубковой случилось лобовое столкновение. Отмечается, что машины получили серьезные механические повреждения. На месте работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока нет.
