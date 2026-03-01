Между Россией и ближневосточными странами отменено 62 рейса

По данным на утро 1 марта, между Россией и ближневосточными странами отменено 62 рейса. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на Минтранс.

Отмечается, что российские авиакомпании отменили 38 рейсов. Иностранные — 31. Более 75% составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно.

В Минтрансе уточнили, что пассажиры отмененных рейсов размещены в гостиницах или направлены по домам.

Также сообщается, что обстановка в российских аэропортах спокойная, скоплений пассажиров нет. За более чем 4000 билетов средства возвращены клиентам.

