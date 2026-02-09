В театре драмы в Рязани впервые зарегистрировали брак

В театре драмы в Рязани впервые зарегистрировали брак. Об этом сообщили в группе ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» в «ВК».

Церемония прошла в рамках регионального проекта «Новые места счастья». В холле театра драмы 8 февраля брак зарегистрировали Даниил и Анна из Рязани.

Молодые люди познакомились в интернете. В 2024 году начали строить отношения. Позже в Летнем саду Санкт-Петербурга рязанец предложил Анне пожениться.

Ранее стали известны самые популярные площадки для заключения брака в Рязанской области.

Фото взято из группы ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» в «ВК».