Названы самые популярные у рязанцев площадки для заключения брака
Сервис‑ЗАГС опубликовал рейтинг самых популярных площадок для регистрации брака в Рязанской области. Лидером стал конно‑спортивный клуб «История», где в 2025 году поженились около 30 пар. Второе место занял областной художественный музей имени Ивана Пожалостина (15 браков). Замкнула тройку библиотека имени Горького, зарекомендовавшая себя как место для камерной свадьбы.
Названы самые популярные у рязанцев площадки для заключения брака. Об этом сообщает региональный ЗАГС.
Сервис‑ЗАГС опубликовал рейтинг самых популярных площадок для регистрации брака в Рязанской области. Лидером стал конно‑спортивный клуб «История», где в 2025 году поженились около 30 пар. Второе место занял областной художественный музей имени Ивана Пожалостина (15 браков). Замкнула тройку библиотека имени Горького, зарекомендовавшая себя как место для камерной свадьбы.