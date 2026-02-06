Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
Пнд, 09
-11°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 76.77 / 76.90 06/02 18:20
Нал. EUR 91.41 / 91.90 06/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
Вчера 14:08
485
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
867
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 448
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 553
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Названы самые популярные у рязанцев площадки для заключения брака
Сервис‑ЗАГС опубликовал рейтинг самых популярных площадок для регистрации брака в Рязанской области. Лидером стал конно‑спортивный клуб «История», где в 2025 году поженились около 30 пар. Второе место занял областной художественный музей имени Ивана Пожалостина (15 браков). Замкнула тройку библиотека имени Горького, зарекомендовавшая себя как место для камерной свадьбы.

Названы самые популярные у рязанцев площадки для заключения брака. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Сервис‑ЗАГС опубликовал рейтинг самых популярных площадок для регистрации брака в Рязанской области. Лидером стал конно‑спортивный клуб «История», где в 2025 году поженились около 30 пар. Второе место занял областной художественный музей имени Ивана Пожалостина (15 браков). Замкнула тройку библиотека имени Горького, зарекомендовавшая себя как место для камерной свадьбы.