Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-8°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 77.80 / 77.00 09/02 13:25
Нал. EUR 91.70 / 91.90 09/02 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
2 332
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 073
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 036
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 677
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Уголовное дело рязанского экс-депутата Подоля вернули прокурору
Уголовное дело бывшего депутата облдумы и гендиректора ООО «АМК „Рязанский“» Станислава Подоля вернули прокурору. Это следует из картотеки дела на сайте Перовского районного суда. Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия принято 6 февраля.

Уголовное дело бывшего депутата облдумы и гендиректора ООО «АМК „Рязанский“» Станислава Подоля вернули прокурору. Это следует из картотеки дела на сайте Перовского районного суда.

Постановление о возвращении уголовного дела прокурору в орган следствия принято 6 февраля.

Напомним, летом 2025 года Перовский районный суд Москвы приговорил бывшего депутата Рязанской облдумы Станислава Подоля к трем годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Его признали виновным в производстве масла «Амка», не соответствовавшего санитарным нормам и вызвавшего в 2018 году отравление 91 ребенка и одного воспитателя в московских школах и детсадах. Подоль вину не признал.

Прокурор в апелляции требовал ужесточить наказание до 4,5 лет колонии, увеличить штраф и запретить Подолю работать с продуктами три года. Адвокат, напротив, просил отменить приговор, указывая, что экспертизы фиксировали лишь «потенциальную» опасность масла, а не реальную угрозу. Кроме того, в одной из школ выявили нарушения санитарных правил и случаи шигеллеза среди сотрудников — по версии защиты, это могло стать истинной причиной заболеваний. Апелляционный суд согласился с наличием процессуальных нарушений при первом рассмотрении дела и отменил приговор. Дело направят на новое рассмотрение в Перовский суд, но уже к другим судьям.