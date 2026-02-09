Уголовное дело рязанского экс-депутата Подоля вернули прокурору

Уголовное дело бывшего депутата облдумы и гендиректора ООО «АМК „Рязанский“» Станислава Подоля вернули прокурору. Это следует из картотеки дела на сайте Перовского районного суда. Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия принято 6 февраля.

Уголовное дело бывшего депутата облдумы и гендиректора ООО «АМК „Рязанский“» Станислава Подоля вернули прокурору. Это следует из картотеки дела на сайте Перовского районного суда.

Постановление о возвращении уголовного дела прокурору в орган следствия принято 6 февраля.

Напомним, летом 2025 года Перовский районный суд Москвы приговорил бывшего депутата Рязанской облдумы Станислава Подоля к трем годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Его признали виновным в производстве масла «Амка», не соответствовавшего санитарным нормам и вызвавшего в 2018 году отравление 91 ребенка и одного воспитателя в московских школах и детсадах. Подоль вину не признал.

Прокурор в апелляции требовал ужесточить наказание до 4,5 лет колонии, увеличить штраф и запретить Подолю работать с продуктами три года. Адвокат, напротив, просил отменить приговор, указывая, что экспертизы фиксировали лишь «потенциальную» опасность масла, а не реальную угрозу. Кроме того, в одной из школ выявили нарушения санитарных правил и случаи шигеллеза среди сотрудников — по версии защиты, это могло стать истинной причиной заболеваний. Апелляционный суд согласился с наличием процессуальных нарушений при первом рассмотрении дела и отменил приговор. Дело направят на новое рассмотрение в Перовский суд, но уже к другим судьям.