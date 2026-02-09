Рязань

Ромодин назвал сроки завершения капремонта школы в Скопинском округе
Глава Скопинского округа Михаил Ромодин сообщил подробности капремонта школы в селе Чулково. Пост об этом 9 февраля опубликован у него в соцсетях.

По словам Ромодина, в школе в селе Чулково обновят коммуникации, внутренние помещения и учебный инвентарь.

«Особое внимание уделим созданию современной и безопасной образовательной среды, где каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал», — отметил он.

Ромодин добавил, что сейчас идет подготовка к будущему ремонту, который планируют завершить к новому учебному году.

Ранее стало известно, что Рязанская область дополнительно получит более 30 млн рублей на капремонт школ.

Фото взято из Telegram-канала Михаила Ромодина.