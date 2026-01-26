Рязанская область получит более 30 млн рублей на капремонт школ

Комиссия Федерального Собрания поддержала решение о выделении 592 млн рублей на капитальный ремонт школ в рамках проекта «Молодёжь и дети». Будут отремонтированы 10 учреждений: Сасовская № 3, Михайловская № 2, Спасская гимназия, Сараевская, Захаровская № 1, Чулковская Скопинского округа, Морозово-Борковская Сапожковского округа, Мурминская Рязанского округа, Кораблинская № 1 и школа № 19/25 Рязани.