Минцифры скорректирует запрет на зарубежные звонки для связи с родными

Минцифры планирует изменить предложения о полном запрете входящих звонков из-за границы, чтобы россияне могли свободно общаться с родственниками и знакомыми. Об этом передает РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития Ивана Лебедева.

Минцифры планирует изменить предложения о полном запрете входящих звонков из-за границы, чтобы россияне могли свободно общаться с родственниками и знакомыми. Об этом передает РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития Ивана Лебедева.

Он сообщил, что ведомство обсудит донастройку инициативы ко второму чтению пакета мер по борьбе с мошенниками.

Среди возможных вариантов министерство рассматривает режим самозапрета на международные входящие звонки: пользователь сможет сам включать и отключать его. Также обсуждают SMS-уведомления о входящем зарубежном вызове и создание единой базы IMEI-кодов устройств.

По словам замминистра, ограничения не затронут обычных граждан, которые покупают телефоны за границей для личного пользования. Меры направят против ввоза крупных партий устройств по серым схемам.