В России могут ввести самозапрет на международные звонки

В России обсуждают возможность введения механизма, который позволит людям добровольно отказываться от входящих международных звонков. Об этом сообщил Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информационной политике, на «Инфофоруме».

Эти изменения могут быть внесены в законопроект, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством. По словам Боярского, сейчас предлагается полный запрет на международные звонки без согласия абонента, но операторы связи предлагают более гибкий вариант — возможность для граждан самим решать, хотят ли они получать такие звонки.

Боярский также отметил, что для стационарных телефонов должен быть строгий запрет на международные входящие вызовы, так как такие звонки часто используют мошенники, которые обманывают пожилых людей.