Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
-8°
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 75.40 / 76.90 08/02 07:00
Нал. EUR 90.00 / 91.90 08/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
10 часов назад
475
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
946
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
988
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 618
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
С 1 апреля в России расширят неонатальный скрининг
раннее выявление этих патологий позволит начать лечение на самых ранних стадиях и предотвратить развитие тяжелых осложнений, включая инвалидность. Скрининг проводится путем забора крови из пятки. У доношенных детей — в первые двое суток жизни, у недоношенных — на седьмые сутки. После расширения перечня общее число заболеваний, выявляемых в рамках программы, составит 38. Среди них — спинальная мышечная атрофия, первичные иммунодефициты и другие тяжелые наследственные патологии.

С 1 апреля 2026 года в программу расширенного неонатального скрининга включат диагностику двух дополнительных наследственных заболеваний — Х-сцепленной адренолейкодистрофии и дефицита декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской генетике Сергей Куцев.

По его словам, раннее выявление этих патологий позволит начать лечение на самых ранних стадиях и предотвратить развитие тяжелых осложнений, включая инвалидность.

Скрининг проводится путем забора крови из пятки. У доношенных детей — в первые двое суток жизни, у недоношенных — на седьмые сутки. После расширения перечня общее число заболеваний, выявляемых в рамках программы, составит 38. Среди них — спинальная мышечная атрофия, первичные иммунодефициты и другие тяжелые наследственные патологии.

По данным агенства, Х-сцепленная адренолейкодистрофия — наследственное нарушение обмена веществ, при котором в организме накапливаются жирные кислоты с длинными цепями, что приводит к поражению нервной системы и надпочечников. Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот — редкое аутосомно-рецессивное заболевание, вызывающее недостаток важнейших нейромедиаторов: серотонина, дофамина, норадреналина и адреналина.

В 2025 году на 9% сократилось количество детей с врожденными или наследственными заболеваниями.