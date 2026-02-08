С 1 апреля в России расширят неонатальный скрининг

С 1 апреля 2026 года в программу расширенного неонатального скрининга включат диагностику двух дополнительных наследственных заболеваний — Х-сцепленной адренолейкодистрофии и дефицита декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской генетике Сергей Куцев.

По его словам, раннее выявление этих патологий позволит начать лечение на самых ранних стадиях и предотвратить развитие тяжелых осложнений, включая инвалидность.

Скрининг проводится путем забора крови из пятки. У доношенных детей — в первые двое суток жизни, у недоношенных — на седьмые сутки. После расширения перечня общее число заболеваний, выявляемых в рамках программы, составит 38. Среди них — спинальная мышечная атрофия, первичные иммунодефициты и другие тяжелые наследственные патологии.

По данным агенства, Х-сцепленная адренолейкодистрофия — наследственное нарушение обмена веществ, при котором в организме накапливаются жирные кислоты с длинными цепями, что приводит к поражению нервной системы и надпочечников. Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот — редкое аутосомно-рецессивное заболевание, вызывающее недостаток важнейших нейромедиаторов: серотонина, дофамина, норадреналина и адреналина.

В 2025 году на 9% сократилось количество детей с врожденными или наследственными заболеваниями.