В 2025 году на 9% сократилось количество детей с врожденными или наследственными заболеваниями

Это на 9% меньше, чем в прошлом году. К июлю 2025 года в России родилось более миллиона детей, сообщило РИА «Новости». Также министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у 111 детей обнаружена спинальная мышечная атрофия, у 117 — первичный иммунодефицит, у 433 — наследственные болезни обмена веществ.

