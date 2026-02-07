Тушение «Мерседеса» около ЦПКиО попало на видео
Легковушка загорелась в субботу, 7 февраля. Как рассказали очевидцы, пожарные приехали на место оперативно. Они вскрывали капот, чтобы установить причину возгорания, заявили рязанцы. Отмечается, что машину уже потушили.
