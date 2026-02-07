Около ЦПКиО в Рязани загорелась легковушка
Отмечается, что инцидент произошел 7 февраля. Рядом с горящим автомобилем припаркованы другие машины. На кадрах видно столб дыма и пламя. Причины случившегося уточняются.
Официально информацию не комментировали. Причины случившегося уточняются.
Позже появилось видео тушения.