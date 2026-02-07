Опубликован прогноз погоды на 8 февраля в Рязанской области
В области будет облачно. Ожидается снег. На дорогах — гололедица, местами снежные заносы. Ветер будет северо-восточный, северный, до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −13…−8°С, днем — −13…−8°С. Вечером ожидается до -15°С. Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Из-за непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы.
