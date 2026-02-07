Городские службы в Рязани перевели в режим повышенной готовности
В Рязани городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно прогнозу синоптиков, 7 февраля ожидается сильный снег. Плохая погода сохранится ночью и утром 8 февраля. «На дежурстве находятся комбинированные дорожные машины и бригады дирекции благоустройства; при необходимости к работам будут подключены подрядные организации», — отметили в горадминистрации. Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.
