В Рязанской области выделили восемь млн рублей на отлов безнадзорных животных

В Рязанской области выделили 7 миллионов 795 тысяч рублей на отлов безнадзорных животных. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.
Мероприятия по обращению с животными без владельцев проведут в Касимовском, Кораблинском, Пронском, Ряжском, Рязанском, Сасовском и Шацком округах.
Исполнитель контракта должен отлавливать животных, содержать их приюте, ухаживать и кормить, искать владельцев, проводить стерилизацию или кастрацию, дегельминтизацию, маркировать неснимаемыми и несмываемыми метками, вакцинировать от бешенства, а также утилизировать биологические отходы.
В том случае, если животное не проявляет немотивированной агрессии, его возвращают на прежнее место обитания. Отмечается, что при отлове и транспортировке нужно делать видеозаписи. В ходе проведения работ запрещается наносить животным механические повреждения, стрелять в них, использовать яды или отравленные приманки.
Умерщвление животных из приютов допускается, только если они сталкиваются с непереносимыми физическими страданиями и имеют тяжелые неизлечимые заболевания. Стоимость отлова животного составляет 2940 рублей, содержание в приюте в течение 21 дня с уходом и кормлением — 5085 рублей, ветеринарная услуга и маркирование — 4323 рубля, умерщвление и утилизация отходов — 2303 рубля.
Заказчиками выступили администрации муниципальных округов. Работы необходимо проводить в течение 2026 года.
Напомним, ранее в Рязанской области начали проверку по факту ненадлежащего отлова безнадзорных собак, представляющих угрозу для граждан.