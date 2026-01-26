В Рязанской области начали проверку ненадлежащего отлова бездомных животных

В Высоковском сельском поселении Рязанской области начата проверка из-за ненадлежащего отлова безнадзорных собак, угрожающих гражданам, сообщили в пресс-службе СУ СК России. Жители жаловались на агрессивных животных возле домов и остановки, а меры по отлову не принимались. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву докладывать о ходе проверки. Контроль исполнения поручения ведётся центральным аппаратом ведомства.

В Высоковском сельском поселении Рязанской области начата проверка по факту ненадлежащего отлова безнадзорных собак, представляющих угрозу для граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Как уточняет ведомство, в последние месяцы жители сообщили о большом количестве агрессивных животных, обитающих вблизи жилых домов и остановки школьного автобуса. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, меры по отлову собак не были предприняты.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву доложить о промежуточных результатах проверки и принятых мерах.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.