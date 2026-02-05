Власти рассказали о продолжении Северного обхода Рязани в сторону Москвы

Напомним, второй этап Северного обхода, протяженностью 14,2 километра, планируется с выездом из Канищева на трассу М-5 «Урал» в районе Рыбного.

Вице-губернатор Артем Бранов рассказал о приоритетных дорожных проектах, к которым планируют приступить после строительства моста через Оку и Южного обхода Рязани. Политик во время публичного отчета 5 февраля назвал таким объектом — Северный обход областного центра в сторону столицы.

«Для нас важно продолжить строительство Северного обхода в сторону Москвы. Там необходимо будет возведение одного путепровода, который мы уже спроектировали, в 2025 году получили положительное заключение экспертизы. Конечно проект дорогой, но в дальнейшем он жизненно необходим для города, чтобы разгрузить Московское шоссе», — отметил Бранов.

Напомним, в интервью для РЗН. Инфо зампред правительства Павел Супрун рассказал, что второй этап Северного обхода, протяженностью 14,2 километра, планируется с выездом из Канищева на трассу М-5 «Урал» в районе Рыбного.

Ранее публиковался тендер на проектные работы для строительства путепровода от трассы М5 «Урал» до подъезда в Ходынино.