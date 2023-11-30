Опубликован тендер на разработку документации для строительства путепровода в Рыбном

На сайте госзакупок опубликован тендер на выполнение проектно-изыскательных работа для строительства путепровода от трассы М5 «Урал» до подъезда в Ходынино.

Дирекция дорог Рязанской области выделила 13 млн 591 тысячу 988 рублей. Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию и провести госэкспертизу. Общая длина автомобильной дороги составит 500 метров, из которой 120 метров — путепровод через железную дорогу.

Работы выполнят до сентября 2024 года.

Напомним, в 2022 году Малков сообщил о том, что в Рыбном построят путепровод.