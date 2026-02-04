В Рязанском перинатальном центре за январь родилось 427 младенцев
В Рязанском перинатальном центре за первый месяц года родилось 427 младенцев. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Среди всех малышей: 218 мальчиков и 209 девочек. Также отмечается, что в январе у семи мам родилось сразу двое детей. Вес самого маленького малыша составил 490 грамм. Напомним, младенец с рекордным весом в этом году показал результат почти в 5 кг.
