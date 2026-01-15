В Рязани родился младенец весом почти в 5 кг

В Рязанском перинатальном центре родился младенец с весом 4710 граммов и ростом 59 сантиметров. Как сообщает пресс-служба медучреждения, пока что это самый «весомый» новорожденный в 2026 году. Мальчика назвали Игорь, он стал третьим ребенком в семье. Ребенок появился на свет самостоятельно, с параметрами — 8/9 баллов по шкале Апгар. Беременность матери протекала без осложнений, и после осмотра неонатологами Игоря признали абсолютно здоровым. В настоящее время он уже выписан домой.

В Рязанском перинатальном центре родился младенец с весом 4710 граммов и ростом 59 сантиметров. Как сообщает пресс-служба медучреждения, пока что это самый «весомый» новорожденный в 2026 году.

Мальчика назвали Игорь, он стал третьим ребенком в семье. Ребенок появился на свет самостоятельно, с параметрами — 8/9 баллов по шкале Апгар.

Беременность матери протекала без осложнений, и после осмотра неонатологами Игоря признали абсолютно здоровым. В настоящее время он уже выписан домой.