В Рязани на улице Островского закрыли движение транспорта 5 февраля
Проезд ограничат с 9:30 от дома № 2/17 до дома № 8. Как сообщалось ранее, на данном участке дороге необходимо провести работы по удалению наледи на проезжей части. Отмечается, что в работах задействуют 5 единиц техники. Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.
