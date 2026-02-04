Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-15°
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-10°
ЦБ USD 76.98 -0.04 04/02
ЦБ EUR 90.72 -0.53 04/02
Нал. USD 77.40 / 76.90 04/02 16:55
Нал. EUR 91.03 / 91.75 04/02 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
623
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 113
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 282
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 809
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани временно изменен маршрут движения троллейбусов №№ 3 и 9
В Рязани временно изменили маршрут троллейбусов №№ 3 и 9. Об этом сообщила администрация города. Теперь троллейбусы продолжают движение от остановки «Радиоуниверситет» в направлении памятника Ф. Полетаеву, следуя по улицам Братиславской, Безымянному переулку и Полетаева. Изменения связаны с утечкой воды на улице Островского, в районе дома 7. Хотя аварию ликвидировали, на проезжей части образовалась наледь. В настоящее время сотрудники МП «Водоканал» активно занимаются ликвидацией наледи.

В Рязани временно изменили маршрут троллейбусов №№ 3 и 9. Об этом сообщила администрация города.

Теперь троллейбусы продолжают движение от остановки «Радиоуниверситет» в направлении памятника Ф. Полетаеву, следуя по улицам Братиславской, Безымянному переулку и Полетаева.

Изменения связаны с утечкой воды на улице Островского, в районе дома 7. Хотя аварию ликвидировали, на проезжей части образовалась наледь. В настоящее время сотрудники МП «Водоканал» активно занимаются ликвидацией наледи.

Фото: «Яндекс. Карты».