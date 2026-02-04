В Рязани временно изменен маршрут движения троллейбусов №№ 3 и 9
В Рязани временно изменили маршрут троллейбусов №№ 3 и 9. Об этом сообщила администрация города. Теперь троллейбусы продолжают движение от остановки «Радиоуниверситет» в направлении памятника Ф. Полетаеву, следуя по улицам Братиславской, Безымянному переулку и Полетаева. Изменения связаны с утечкой воды на улице Островского, в районе дома 7. Хотя аварию ликвидировали, на проезжей части образовалась наледь. В настоящее время сотрудники МП «Водоканал» активно занимаются ликвидацией наледи.
Фото: «Яндекс. Карты».