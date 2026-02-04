В ГАИ сообщили о пострадавших в ДТП с машиной скорой помощи
В ГАИ сообщили подробности ДТП со скорой помощью. Информация опубликована в соцсетях ведомства. Отмечается, что 3 февраля вблизи дома 30 по улице Бирюзова 54-летний местный житель за рулем грузового автомобиля «Камаз» столкнулся со машиной скорой помощи «Луидор», под управлением 56-летнего рязанца. В результате аварии пассажиры автомобиля «Луидор» в возрасте 28-ми и 35-ти лет получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.
Фото: ГАИ по Рязанской области.