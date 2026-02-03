На Северной окружной в Рязани произошло ДТП
ДТП произошло на Северной окружной в Рязани. Рядом с парком Морской славы грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи. О происшествии сообщили очевидцы в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
ДТП произошло на Северной окружной в Рязани. Рядом с парком Морской славы грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи.
О происшествии сообщили очевидцы в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани». По их данным, информации о пострадавших пока нет.
Обстоятельства аварии уточняются.
Фото: «Топор. Новости Рязани».