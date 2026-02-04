Плазменное облако от солнечной вспышки достигло Земли

Край плазменного облака после солнечной вспышки класса X8.1 достиг Земли примерно на сутки раньше прогноза. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, в ближайшее время возможны полярные сияния, а в течение следующего дня к планете подойдет остальная часть выброса. Специалисты отмечают, что серия из около 60 сильных вспышек за последние три дня вряд ли пройдет без последствий для геомагнитной обстановки.

Ранее лаборатория солнечной астрономии сообщила о еще одной мощной вспышке — класса X4.21. Ее пик зафиксировали в 15:13 по московскому времени. Это событие стало третьим по силе в 2025—2026 годах. Более мощной остается вспышка X8.1 от 2 февраля, а также вспышка X5.1, которая произошла 11 ноября прошлого года и вызвала заметные эффекты после выброса плазмы.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.