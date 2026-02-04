Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-14°
Чтв, 05
-14°
Птн, 06
-11°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 77.00 / 76.90 04/02 18:30
Нал. EUR 91.03 / 92.00 04/02 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
651
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 131
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 302
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 839
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Плазменное облако от солнечной вспышки достигло Земли
Край плазменного облака после солнечной вспышки класса X8.1 достиг Земли примерно на сутки раньше прогноза. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Край плазменного облака после солнечной вспышки класса X8.1 достиг Земли примерно на сутки раньше прогноза. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, в ближайшее время возможны полярные сияния, а в течение следующего дня к планете подойдет остальная часть выброса. Специалисты отмечают, что серия из около 60 сильных вспышек за последние три дня вряд ли пройдет без последствий для геомагнитной обстановки.

Ранее лаборатория солнечной астрономии сообщила о еще одной мощной вспышке — класса X4.21. Ее пик зафиксировали в 15:13 по московскому времени. Это событие стало третьим по силе в 2025—2026 годах. Более мощной остается вспышка X8.1 от 2 февраля, а также вспышка X5.1, которая произошла 11 ноября прошлого года и вызвала заметные эффекты после выброса плазмы.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.