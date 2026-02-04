На Солнце зафиксировали третью по силе за последние два года вспышку

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X4.21, пик которой пришелся на 15:13 (мск). Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии (XRAS). Отмечается, что это событие стало третьим по силе в 2025 и 2026 годах, после недавней вспышки X8.1, произошедшей 2 февраля в области 4366, которая не оказала влияния на Землю. Второй по силе вспышкой остается событие X5.1 от 11 ноября прошлого года, облако плазмы от которого вызвало заметные последствия. Астрономы активно следят за развитием ситуации, так как большинство экстремальных вспышек в данной области обычно имеют два пика. В данный момент не наблюдается явных признаков второго пика — событие может стать «вторым белым лебедем».