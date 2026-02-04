Минцифры включило в «белый список» новые сервисы
Минцифры включило в «белый список» новые сервисы. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе министерства.
Перечень цифровых платформ, которые будут доступны в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В него внесены:
- банки ВТБ и ПСБ;
- службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»;
- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;
- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;
- государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
- онлайн-кассы «Эвотор»;
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
- компания «Росагролизинг»;
- магазин «Детский мир»;
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;
- маркетплейс «Мегамаркет»;
- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.
Как напомнили в министерстве, в «белый список» цифровых платформ входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.
Напомним, перечень дополняли в начале и конце декабря 2025 года.