Минцифры включило в «белый список» новые сервисы

Перечень цифровых платформ, которые будут доступны в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В него внесены: банки ВТБ и ПСБ; службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»; СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»; ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков; государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Минцифры включило в «белый список» новые сервисы. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе министерства.

Перечень цифровых платформ, которые будут доступны в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В него внесены:

банки ВТБ и ПСБ;

службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»;

СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;

ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;

государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;

операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;

онлайн-кассы «Эвотор»;

мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

компания «Росагролизинг»;

магазин «Детский мир»;

сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;

маркетплейс «Мегамаркет»;

ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.

Как напомнили в министерстве, в «белый список» цифровых платформ входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.

Напомним, перечень дополняли в начале и конце декабря 2025 года.