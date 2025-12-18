Минцифры расширило «белый список» сайтов

Минцифры пополнило перечень российских сайтов и онлайн-сервисов, которые продолжают работать в периоды временных ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минцифры пополнило перечень российских сайтов и онлайн-сервисов, которые продолжают работать в периоды временных ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В обновленный список вошли государственные и информационные платформы, в том числе ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты Совета Федерации, МВД и МЧС, а также портал «Объясняем РФ».

Доступ сохраняется и к сервисам крупных компаний: авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», «Россетей», Московской биржи, HeadHunter, «Ситидрайва», сети «Вкусно — и точка», «Деловых линий» и других.

Кроме того, в «белый список» включили ряд федеральных СМИ, телеканалов и онлайн-кинотеатр «Иви», а также сайты и сервисы крупных торговых сетей, включая «ВкусВилл», «Ашан», Metro и Spar.

Напомним, ранее в перечень уже входили социально значимые региональные ресурсы в сферах здравоохранения, образования, госуслуг и общественного транспорта.