Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 80.80 / 80.90 18/12 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.97 18/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
582
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 989
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 264
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 237
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Минцифры расширило «белый список» сайтов
Минцифры пополнило перечень российских сайтов и онлайн-сервисов, которые продолжают работать в периоды временных ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минцифры пополнило перечень российских сайтов и онлайн-сервисов, которые продолжают работать в периоды временных ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В обновленный список вошли государственные и информационные платформы, в том числе ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты Совета Федерации, МВД и МЧС, а также портал «Объясняем РФ».

Доступ сохраняется и к сервисам крупных компаний: авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», «Россетей», Московской биржи, HeadHunter, «Ситидрайва», сети «Вкусно — и точка», «Деловых линий» и других.

Кроме того, в «белый список» включили ряд федеральных СМИ, телеканалов и онлайн-кинотеатр «Иви», а также сайты и сервисы крупных торговых сетей, включая «ВкусВилл», «Ашан», Metro и Spar.

Напомним, ранее в перечень уже входили социально значимые региональные ресурсы в сферах здравоохранения, образования, госуслуг и общественного транспорта.