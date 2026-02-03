В Рязани служба отлова поймает собак после жалоб рязанки на их агрессию

Женщина сообщила, что ее окружила стая из более чем десяти собак в районе улиц Боголюбова и Верхней. Директор службы отлова Марина Селезнева пояснила ситуацию РЗН. Инфо. «В этом году заявок с данных адресов не поступало, к нам обращений не было. В 2025 году, в сентябре, служба выезжала по данному адресу — была отловлена собака, перемещена в приют по агрессии. Две собаки с того адреса были стерилизованы и выпущены обратно, согласно законодательству», — рассказала Селезнева. 3 февраля служба отловит безнадзорных собак, не имеющих неснимаемых, несмываемых меток и животных, проявляющих агрессию.

В Рязани служба отлова поймает собак после жалоб рязанки на их агрессию. Женщина сообщила, что ее окружила стая из более чем десяти особей в районе улиц Боголюбова и Верхней. Директор службы отлова Марина Селезнева пояснила ситуацию в комментарии РЗН. Инфо.

«В этом году заявок с данных адресов не поступало, к нам обращений не было. В 2025 году, в сентябре, служба выезжала по данному адресу — была отловлена собака, перемещена в приют по агрессии. Две собаки с того адреса были стерилизованы и выпущены обратно, согласно законодательству», — рассказала Селезнева.

Во вторник, 3 февраля, служба отловит безнадзорных собак, не имеющих неснимаемых, несмываемых меток и животных, проявляющих агрессию. Также директор подчеркнула, что зарегистрированных случаев покусов по этим адресам не зафиксировано.

Отметим, согласно законодательству, стерилизованные и вакцинированные собаки без признаков агрессии, имеющие несмываемую метку, могут выпускаться обратно в среду обитания после отлова. Животные, представляющие угрозу для людей, направляются в приют.