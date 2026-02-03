В Рязани агрессивная стая собак окружила женщину

Инцидент произошел в районе улиц Боголюбова и Верхней. По словам рязанки, в этом месте обитает стая из более чем 10 особей. «Сегодня я шла по дороге, где многие ходят на работу и школу. На меня напала агрессивная стая собак. Сначала их было 5, дальше их число увеличилось до 10+. Они на меня кидались и лаяли, но чудом не подходили ближе 60 сантиметров. В таком страшном положении я провела минут 15. Дальше они стали отходить и мне удалось уйти. Пошла другой дорогой и снова их встретила», — рассказала женщина. По ее словам, обращения в службы результата не дали.

