В Рязани обнаружили труп пропавшего в конце января мужчины
Местонахождение 74-летнего Александра Ш. не было известно с 30 января. Сообщалось, что он вышел из дома и не вернулся. 3 февраля волонтеры сообщили, что мужчина погиб. Подробности поисков не разглашаются.
