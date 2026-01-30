В Рязани пропал 74-летний мужчина
74-летний Александр Шашкин пропал 30 января. Мужчина вышел из дома и не вернулся. Его приметы: рост — 165 см; нормальное телосложение; волосы — седые; глаза — карие. В день пропажи был одет в тёмно-зелёную куртку с капюшоном; брюки камуфляжной расцветки; серую клетчатую кепку. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел пропавшего, просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
