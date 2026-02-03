Семейную ипотеку предложили распространить на беременных
С инициативой выступили в Госдуме. Депутаты считают, что молодым семьям важно дать возможность покупки жилья на этапе беременности. «При этом семье важно дать возможность разбить первоначальный взнос на несколько платежей», — отметил депутат. Напомним, с 1 февраля в России изменились условия льготной семейной ипотеки.
